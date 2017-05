Fresenius hat in der vergangenen Woche starke Zahlen vorgelegt. Gleichzeitig hob der Konzern noch den Ausblick an. Die Aktie erreichte in der Folge ein neues Allzeithoch. Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR steht bei Fresenius auch das Thema Übernahmen im Fokus. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Evotec und Novo Nordisk. Das komplette Interview finden Sie hier.