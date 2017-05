(In dem um 12.58 Uhr gesendeten Briefing wurde im Abschnitt UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR in der zweiten Meldung mit der Überschrift "Eon-Chef schließt Verkauf des Netzgeschäfts aus" ein falscher Name genannt. Richtig muss es im zweiten Satz des ersten Absatzes heißen: "Auf der Hauptversammlung widersprach Vorstandschef Johannes Teyssen am Mittwoch der Forderung des aktivistischen Investors Knight Vinke (NICHT: Cevian)". Es folgt eine korrigierte Fassung.)

MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.389,10 -0,18% +6,62% Euro-Stoxx-50 3.640,40 -0,24% +10,63% Stoxx-50 3.255,33 -0,07% +8,13% DAX 12.741,63 -0,06% +10,98% FTSE 7.366,00 +0,32% +3,12% CAC 5.391,02 -0,13% +10,87% Nikkei-225 19.900,09 +0,29% +4,11% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,76 +37

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,83 46,27 +1,2% 0,56 -17,5% Brent/ICE 49,19 48,73 +0,9% 0,46 -16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,34 1.221,35 +0,3% +3,99 +6,4% Silber (Spot) 16,31 16,19 +0,7% +0,12 +2,4% Platin (Spot) 911,20 905,00 +0,7% +6,20 +0,8% Kupfer-Future 2,49 2,49 -0,1% -0,00 -0,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Zur Wochenmitte dürften die US-Börsen einen kleinen Rücksetzer erleben. Die Anleger müssten erst einmal eine Fülle von Quartalsbilanzen auswerten und abwägen, ob die Ertragslage der Unternehmen für weitere Kursgewinne an den Börsen spreche, sagen Beobachter. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison rücke überdies die Politik wieder stärker in den Vordergrund. Die Märkte wollten endlich Taten sehen, was die versprochenen Steuersenkungen in den USA angehe.

Wenig Einfluss auf die Aktienmärkte habe dagegen die fristlose Entlassung von FBI-Chef James Comey durch US-Präsident Donald Trump, auch wenn sie zu Spannungen zwischen dem Präsidenten und dem US-Kongress führen dürfte. Sie mache sich hauptsächlich am Devisenmarkt bemerkbar, wo der Dollar zu vielen Währungen leicht nachgibt.

An Konjunkturdaten sind für Mittwoch Im- und Exportpreise aus dem April angekündigt, die vor der Startglocke veröffentlicht werden. Ferner stehen die Reden zweier US-Notenbankvertreter im Blick: Eric Rosengren, Präsident der Bostoner Fed-Filiale, wird in South Burlington sprechen. In Minneapolis wird der Präsident der dortigen Fed-Filiale, Neel Kashkari, auftreten.

Am Vorabend haben nach Börsenschluss unter anderem Walt Disney, Nvidia und Electronic Arts Quartalszahlen veröffentlicht. Disney übertraf zwar mit dem Gewinn die Erwartungen, doch enttäuschte der Umsatz. Die Aktie gibt vorbörslich um 1,9 Prozent nach. Positiv werden dagegen die Zahlen von Nvidia aufgenommen; die Aktie schnellt um über 11 Prozent nach oben. Für Electronic Arts geht es um 6,7 Prozent nach oben, nachdem der Videospielehersteller ein deutliches Umsatzplus gemeldet hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt

13:30 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q, Mailand

18:00 ES/Gamesa Corporacion Tecnologica SA, Ergebnis 1Q, Zamudio

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert tendieren die europäischen Börsen am Mittwochmittag. Beobachter sprechen von einer Konsolidierung. Die Anleger seien damit ausgelastet, die Fülle an Quartalszahlen zu interpretieren. Von Konjunkturseite und auch den Rohstoffmärkten kommen keine Impulse. Auch am Devisenmarkt tut sich wenig. Am Anleihenmarkt geben die Kurse ebenfalls leicht nach. Zu den Zahlen von Heidelcement heißt es: "Die Umsatzentwicklung ist zwar in Ordnung, das bereinigte EBITDA liegt aber noch einmal deutlich unter den ohnehin schon niedrigen Erwartungen." Die Aktie gibt um 1,9 Prozent nach. Bei Brenntag (-4,8 Prozent) werden die operativen Margen als enttäuschend bezeichnet. An der Spitze im MDAX steht Leoni mit einem Plus von 7,1 Prozent. Der Automobilzulieferer hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Weiter auf Erholungskurs befinden sich die Aktien aus dem Rohstoffsektor. Nachdem der Kupfer-Preis jüngst auf ein Viermonatstief gefallen war, stabilisieren sich die Preise dort. Nach den teils kräftigen Verluste scheint der Rohstoffsektor nun in eine Gegenbewegung gemündet zu sein, heißt es an der Börse. Der Branchenindex gewinnt 0,6 Prozent. Der Versicherersektor tritt nach Zahlen von AXA und ING mehr oder weniger auf der Stelle. Axa notieren kaum verändert. Der französische Versicherer ist im ersten Quartal beim Umsatz nicht vorangekommen und hat damit die Erwartungen verfehlt. Bei (+2,3 Prozent) ING wird die Gewinnentwicklung positiv gesehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:55 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0869 -0,18% 1,0888 1,0883 +3,3% EUR/JPY 123,60 -0,46% 124,18 124,16 +0,5% EUR/CHF 1,0943 -0,12% 1,0956 1,0955 +2,2% EUR/GBP 0,8400 +0,05% 0,8396 1,1886 -1,5% USD/JPY 113,73 -0,30% 114,07 114,09 -2,7% GBP/USD 1,2942 -0,22% 1,2970 1,2937 +4,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Aktienmärkten hat sich am Mittwoch kein klarer Trend durchgesetzt. In Südkorea hat der favorisierte Kandidat Moon Jae In die Präsidentschaftswahl am Dienstag klar gewonnen; nun wurden an der Börse in Seoul Gewinne mitgenommen. In Tokio profitierten die Kurse von der Abwertung des Yen zum Dollar. Die Verluste in Schanghai erklärten Händler mit der Furcht vor einer verschärften Regulierung des Finanzsektors. Die chinesischen Inflationsdaten setzten kaum Akzente, auch wenn sich der Spielraum für geldpolitische Straffungen durch die chinesische Zentralbank mit den Daten etwas reduzierte habe, hieß es im Handel. In Australien gaben Bankenaktien weiter nach: Commonwealth Bank of Australia verloren 0,4 Prozent, Westpac Banking und National Australia Bank gaben jeweils 0,7 Prozent nach. Die Ölpreise erholten sich indes leicht, nachdem der US-Branchenverband API von deutlich gesunkenen Lagerbeständen berichtet hatte. Mitsubishi Motors schossen in Tokio um 9,3 Prozent nach oben auf ein Zwölfmonatshoch. Der Automobilhersteller rechnet für das Gesamtjahr mit einem Gewinn. Minebea Mitsumi kletterten um 7,3 Prozent auf ebenfalls den höchsten Stand seit 21 Monaten. Der Gewinn im abgelaufenen Fiskaljahr war um 13 Prozent gestiegen. In Australien legten BHP Billiton und Rio Tinto um 1,5 bzw. 2,1 Prozent zu. South32 sanken dagegen um 2,6 Prozent, nachdem das Unternehmen vor einem Verfehlen der Kohleproduktionsziele gewarnt hatte. News Corp gewannen 3,2 Prozent nach Vorlage von Umsätzen über Markterwartung. Sunny Optical gewannen in Hongkong 3,6 Prozent. Der Kameralinsenfertiger verwies auf überzeugende Absatzzahlen.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten zur Wochenmitte. "Wir sind nun wieder auf Vorkrisenniveau", sagt ein Händler. Von daher seien zunächst weder deutlich steigende Spreads zu erwarten noch deutlich fallende.

Einige Marktteilnehmer warteten nun auf die Regierungsbildung in Frankreich und die Parlamentswahlen. Daneben liege der Markt im Spannungsfeld zwischen aufwärts zeigenden Makrodaten der Eurozone bei Niedrigstzinsen und "mixed figures" aus den USA bei Zinserhöhungsspekulationen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Eon-Chef verspricht auf Hauptversammlung steigende Dividenden

Der Energiekonzern Eon will nach dem Rekordverlust 2016 seine Investoren in den kommenden Jahren mit höheren Ausschüttungen bei der Stange halten. Das versprach Vorstandschef Johannes Teyssen auf der Hauptversammlung des Energiekonzerns in Essen. Ab dem nächsten Jahr sollen 50 bis 60 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses ausgeschüttet werden. "Attraktive Dividenden und steigende Kurse sind dafür das Ziel", sagte Teyssen in seiner Eröffnungsrede.

Eon-Chef schließt Verkauf des Netzgeschäfts aus

Der Energieversorger Eon wird sich nicht von seinen Stromnetzen trennen. Auf der Hauptversammlung widersprach Vorstandschef Johannes Teyssen der Forderung des aktivistischen Investors Knight Vinke. Die Netze seien das Rückgrat der Energiewende, sagte Teyssen in Essen. Das neue Geschäft mit klugen Lösungen für Firmen und Privatkunden in der neuen Energiewelt sei ohne die Netze gar nicht zu verstehen. Zudem sagte der Manager, dass Eon für den Abriss der Atomkraftwerke weniger Geld einsetzen wolle als aktuell dafür zurückgestellt.

Linde-Chef wirbt vor Aktionären für Fusion mit Praxair

