Frankfurt - Infineon-Aktie: Segment Automotive als einer der Hauptwachstumstreiber in Q2 2016/17 - Aktienanalyse Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) hatte Ende März auf ein gutes zweites Quartal 2016/17 vorbereitet, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...