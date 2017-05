NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 7,10 auf 9,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Bankhaus habe im ersten Quartal die Marktschätzungen übertroffen, seine eigenen aber verfehlt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Studie vom Mittwoch. Im Schnitt passte er seine Gewinnschätzung je Aktie bis 2019 daher nur leicht nach oben an. Das deutlich höhere Kursziel begründete er vor allem mit dem Bewertungshorizont, den er nun um ein Jahr nach vorn verschoben habe./tih/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000CBK1001

AXC0254 2017-05-10/15:05