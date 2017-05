Hasso Plattner geht auf die Investoren zu: Der Aufsichtsratschef von SAP verspricht auf der Hauptversammlung mehr Transparenz bei der Vorstandsvergütung. Die hohen Zahlungen an die Manager verteidigt er aber vehement.

SAP-Aufsichtsratschef Hasso Plattner hat die millionenschweren Bonuszahlungen für die Top-Manager vehement gegen Kritik verteidigt. Das am Aktienkurs orientierte Vergütungssystem sorge dafür, dass der Vorstand den langfristigen Unternehmenserfolg im Blick habe, sagte Plattner am Mittwoch zum Auftakt der Hauptversammlung in Mannheim.

Eine Verdreifachung des Aktienkurses in vier Jahren, wie es Apple gelungen sei, und ein entsprechender Anstieg der Boni sei bei dem Dax-Konzern aber nicht zu erwarten, betonte er. "Ich glaube nicht, dass wir in vier Jahren eine Verdreifachung des Kurses haben werden."

Der britische Pensionsfonds Hermes und der US-Investmentberater ISS hatten die Managervergütungen als unangemessen hoch kritisiert. Auch sei die Festlegung der Boni zu stark ins Ermessen des Aufsichtsrats gestellt.

"Ich verstehe die Kritik, dass die Regelung kompliziert ist", sagte Plattner. Über kein anderes Thema habe der Aufsichtsrat so viel diskutiert. Die ...

