Der Ärger bei Linde ist groß: Auf dem Aktionärstreffen in München hagelt es massive Kritik an der angestrebten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair - vor allem an Chefkontrolleur Wolfgang Reitzle.

Vielleicht gehe es bei der geplanten Fusion mit Praxair ja gar nicht mehr nur um die strategische Logik, ruft Daniela Bergdolt den Linde-Aktionären zu, "vielleicht geht es um manches Ego." Es folgen heftiger Applaus und zustimmende Rufe der Anleger.

Wen Bergdolt von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW) anspricht, ist jedem im Münchner Messezentrum klar: Wolfgang Reitzle, seit Ende Mai vergangenen Jahres Vorsitzender des Aufsichtsrats bei dem Münchner Gasekonzern und treibende Kraft hinter den Bemühungen, den Traditionskonzern Linde mit Praxair zusammenzuführen.

"Mich stört dieses Durchdrücken auf Gedeih und Verderb", kritisiert Bergdolt, "ohne nach links und rechts zu blicken."

Gut 65 Prozent des Kapitals haben sich in München versammelt, und selten war eine Hauptversammlung in den vergangenen Jahren so turbulent. Von einem Konzern, der ins "Chaos gestürzt" wurde, sprechen Aktionärsvertreter; das Erscheinungsbild erinnere an die "Augsburger Puppenkiste", von "dilettantischem Vorgehen" ist die Rede.

Einer der Aktionärsvertreter vergleicht die geplante Fusion von Linde und Praxair schon mit dem damaligen Zusammenschluss von Daimler und Chrysler, der am Ende ein großer Reinfall ...

