Der große Proteststurm der Aktionäre auf der SAP-Hauptversammlung in Mannheim blieb aus - aber die Aktionäre verpassten Chefaufseher Hasso Plattner einen Denkzettel wegen des umstrittenen neuen Vergütungssystems.

Normalerweise ist die alljährliche Hauptversammlung des Software-Riesen SAP, die seit einigen Jahren in der SAP Arena in Mannheim stattfindet, eine eher beschauliche Veranstaltung: Nach der traditionellen Eröffnungsrede von SAP-Mitgründer und -Aufsichtsratsboss Hasso Plattner um 10 Uhr und der darauf folgenden Ansprache von Vorstandschef Bill McDermott geht's in der Regel vergleichsweise friedlich zu.

Kein Wunder: Angesichts der seit Jahren munter sprudelnden Umsätze und Gewinne gibt's für die Aktionäre des seit einiger Zeit sogar wertvollsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands wenig zu mosern.

Dieses Mal war's freilich anders, wenn auch nur ein bisschen: Im Vorfeld der Hauptversammlung hatten namhafte Großanleger wie etwa der britische Pensionsfonds Hermes sowie der amerikanische Stimmrechtsberater ISS das im vergangenen Jahr neu eingeführte Vergütungssystem von Europas größtem Softwarekonzern als überzogen und intransparent kritisiert. Allein SAP-Chef McDermott hat dank der neuen Regeln 2016 ein Jahressalär von gut 14 Millionen Euro erhalten - und ist damit zum bestbezahlten Manager im gesamten Dax avanciert.

Um die Wogen schon im Vorfeld etwas zu glätten, hatte McDermott Anfang der Woche eine interne E-Mail an alle SAP-Mitarbeiter verschickt, in der er beteuerte, dass dem umstrittenen Vergütungssystem der Walldorfer "kühne Unternehmensziele" zugrunde lägen, wie die WirtschaftsWoche exklusiv berichtete.

Dazu zählten "zum Beispiel ein 300-prozentiges Wachstum des SAP-Aktienpreises und ein Übertreffen unserer Vergleichsgruppe um 25 Prozent in den nächsten paar Jahren. Wenn wir diese Ziele erreichen, wird die Marktkapitalisierung der SAP auf über 250 Milliarden Euro anwachsen", schrieb McDermott. Das wäre immerhin mehr als eine Verdopplung des aktuellen SAP-Börsenwerts von rund 115 Milliarden Euro.

Auch Plattner verwendete in seiner Rede am Mittwoch allein 20 Minuten auf ausführliche Erläuterungen ...

