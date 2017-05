Auch Werkzeuge müssen gemanagt werden. Welches Werkzeug befindet sich wo und in welchem Wartungszustand? Dies sind zum Beispiel Informationen, die dazu beitragen eine gute Werkzeugorganisation zu gewährleisten.

Seine Presswerkzeuge bietet Klauke nun in einer Neuauflage als »Next Generation« an (Bild?1). Die Werkzeugdaten stehen ständig per Display, App oder Webanwendung zur Verfügung. Das in der Ausführung »Connect« integrierte Bestandsmanagement hilft mit Live-Daten die Werkzeugverfügbarkeit auf den Baustellen sicherzustellen und Ausfallzeiten zu reduzieren. In beiden Gerätevarianten (Comfort und Connect) ist die Akkuplattform frei wählbar (Bosch oder Makita). Ein Qualitätsnachweis ist jeweils via Bluetooth erstellbar. Die Werkzeugverfügbarkeit lässt sich durch das Ablesen der Werkzeugeigenschaften per Display oder App sicherstellen. Ein Comfort-Werkzeug lässt sich immer zu einer Connect-Variante aufrüsten.

Mit den Anwendungen i-connect, i-press Software und i-press App lassen sich viele Zusatzfunkionen nutzen. Gerätedaten lassen sich per Bluetooth auslesen und dank Connect-Funktion weiß man immer, wo sich ein Werkzeug gerade befindet. Per GPS Tool Tracking kann der Einsatz des Werkzeuges nachverfolgt werden: Einsatzort, Daten zum Zustand des Gerätes und Standzeiten werden erfasst und können immer aktuell auf dem i-connect-Portal eingesehen werden. Wenn ein Gerät fehlt, lässt sich das Werkzeug aus der Ferne deaktivieren.

Das Bestandsmanagement bietet zahlreiche Möglichkeiten. So lassen sich Rechnungen hinterlegen oder Werkzeuge bestimmten Personen zuweisen. Die Next-Generation-Werkzeuge können Arbeitsvorgänge speichern, die dann per Bluetooth übertragen werden. Die kostenlose i-press-Software erstellt aus diesen Daten auf Wunsch ein Projektprotokoll und damit den Qualitätsnachweis für richtiges Arbeiten. Mit der i-press-App lassen sich Werkzeugdaten von unterwegs überprüfen und steuern. Individuelle Werkzeugeinstellungen wie die Anzahl der Warntöne bei fehlerhafter ...

