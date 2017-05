Bonn (ots) - Die Forderung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, die Verteidigungsetats zu erhöhen, bleibt weiter ein großes Thema. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich zuletzt zum Zwei-Prozent-Ziel bekannt und stieß damit auf Widerstand des Koalitionspartners SPD. Rund zwei Wochen vor dem Treffen der Nato-Staats- und Regierungschefs am 25. Mai kommen in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammen. phoenix überträgt die Pressekonferenz live aus dem Kanzleramt.



Das Bundesfinanzministerium erwartet ein Steuerplus für Bund, Länder und Kommunen von 55 Milliarden Euro bis 2020 gegenüber der Schätzung vom November. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble stellt die aktuelle Steuerschätzung in Berlin vor. Auch hier ist phoenix live dabei.



