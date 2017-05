Baden-Baden (ots) -



"Schaufensterkrankheit" heißt es beschönigend, wenn jemand wegen Schmerzen in den Waden ständig stehen bleiben muss und jeder Spaziergang dadurch wie ein gemütlicher Schaufensterbummel aussieht. Tatsächlich stecken hinter den Beschwerden lebensbedrohliche Verstopfungen der Schlagadern in den Beinen. Nicht rechtzeitig erkannt, droht die Amputation. Sind andere Schlagadern im Körper "verkalkt", können Herzinfarkt oder Schlaganfall die Folge sein.



Je früher die "arterielle Verschlusskrankheit" erkannt wird, desto wirksamer und schonender kann sie behandelt werden. Das Problem: Die ersten Beschwerden treten erst auf, wenn bereits 90 Prozent der Arterie verschlossen ist. Dabei werden die Schmerzen zunächst oft noch als Muskel-, Sehnen- oder Arthroseschmerz fehlgedeutet, wertvolle Zeit geht verloren. "betrifft" zeigt, wie man die Vorstufen der Erkrankung erkennen und rechtzeitig die richtige Therapie einleiten kann. Zu sehen ist die SWR Dokumentation "betrifft: Verstopfte Arterien - Was tun bei Gefäßverschluss?", am Mittwoch, 17. Mai 2017, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen.



"betrifft: Verstopfte Arterien - Was tun bei Gefäßverschluss", 17. Mai 2017, 20:15 Uhr



