FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autokonzern BMW wird sein Carsharing-Angebot in Hamburg in den nächsten zwei Jahren auf bis zu 550 elektrifizierte Fahrzeuge erweitern. Im Gegenzug wird die Hansestadt bis 2019 insgesamt 1.150 Ladepunkte errichten und in "relevantem Umfang" Parkplätze für Carsharing- und Elektrofahrzeuge anbieten. Das sieht eine Grundsatzvereinbarung vor, die BMW nach eigenen Angaben mit dem Hamburger Senat geschlossen hat.

BMW bietet Carsharing unter der Marke Drivenow mit dem Partner Sixt an. Geplant sind nach der Vereinbarung etwa 400 rein elektrische Fahrzeuge und etwa 150 Plug-in-Hybride, also Fahrzeuge, die neben einem elektrischen Antrieb auch noch einen Verbrennungsmotor haben. Das Vorhaben soll ab dem Sommer Schritt für Schritt umgesetzt werden. Bislang sind in Hamburg 70 elektrische BMW i3 in der Carsharing-Flotte unterwegs.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/bam

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2017 08:56 ET (12:56 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.