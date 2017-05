Stuttgart (ots) -



- Systematischer Ausbau des Serviceportfolios in Asien und Europa - Sechs neue Prüflabore für das Internet der Dinge - Umsatz 2016 um 6,7 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro verbessert - Betriebsergebnis um 9,7 Prozent auf 220 Millionen Euro gesteigert - Zahl der Beschäftigten um rund 2.700 auf über 39.000 erhöht



Durch den weiteren Ausbau ihrer globalen Aufstellung und das breite Angebot an digitalen Sicherheitsdienstleistungen ist die internationale Expertenorganisation DEKRA auch im Geschäftsjahr 2016 deutlich gewachsen. Der Umsatz legte um 6,7 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) konnte um nahezu zehn Prozent auf mehr als 220 Millionen Euro verbessert werden. Die Anzahl der Beschäftigten stieg bis Ende 2016 um rund 2.700 auf insgesamt 39.357.



Seit nunmehr 13 Jahren verzeichnet die Expertenorganisation der TIC-Branche (Testing, Inspection, Certification) kontinuierlich Zuwächse bei Umsatz, Ergebnis und Mitarbeiterzahlen. Wie DEKRA am Mittwoch vor Journalisten in Stuttgart mitteilte, profitierte das Unternehmen auch 2016 von der weltweit steigenden Nachfrage nach Sicherheit: "Die positive Entwicklung wird sowohl von der Digitalisierung getrieben als auch von generell steigenden Ansprüchen nach Sicherheit", erklärte der DEKRA Vorstandsvorsitzende Stefan Kölbl. "Vernetzt oder digital - auf jeden Fall sicher. Dafür engagieren wir uns. Wesentlicher Teil unserer Strategie ist es deshalb, unsere weltweite Präsenz als Prüf- und Zertifizierungspartner auszubauen."



So wurden seit Anfang 2016 im Wachstumsfeld des Internets der Dinge alleine sechs neue Prüflabore eröffnet. Im Fokus stehen dabei neben vernetzungsfähigen Konsumgütern vor allem Automobilkomponenten für das vernetzte Fahren sowie neue Services rund um Industrie 4.0. Nach dem guten Lauf 2016 sieht sich DEKRA auf gutem Weg, die strategische Vision zu erfüllen, bis zum Jahr 2025 der globale Partner für eine sichere Welt zu werden.



