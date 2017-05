TOKIO (dpa-AFX) - Die Sprint-Mutter Softbank erwägt einen neuen Versuch, den US-Mobilfunkanbieter loszuwerden und hofft dabei auf die Deutsche Telekom . Grundsätzlich sei alles möglich, sagte der Chef des japanischen Konglomerats, Masayoshi Son, am Mittwoch. Klarer Favorit sei jedoch T-Mobile US. Ein Zusammengehen mit dem von den Bonnern kontrollierten US-Unternehmen sei der schnellste Weg, Synergien zu heben. Dieses Ziel habe er von Anfang an im Auge gehabt, sagte Son. Natürlich komme es auch auf die Gegenseite an und welche Bedingungen diese stelle. Daher sei er auch für andere Optionen offen.

Son hatte die Kontrolle über Sprint 2013 erworben und bereits im Jahr darauf den Plan gefasst, den Netzbetreiber mit T-Mobile US zu fusionieren. Das Vorhaben scheiterte aber am Widerstand der Kartellwächter.

Offenbar hofft Son nun, dass sich das Klima unter der neuen US-Regierung wandelt. Ein Besuch des japanischen Milliardärs bei dem damals noch designierten Präsidenten Donald Trump Anfang Dezember hatte bereits für Spekulationen gesorgt. Bei dieser Gelegenheit wurden Milliardeninvestitionen Sons in den USA angekündigt, die neue Arbeitsplätze schaffen sollen./she/jha/he

ISIN DE0005557508 JP3436100006 US8725901040

