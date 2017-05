IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM Nutraceuticals Inc.: Neue Details zur Übernahme von HempMed: Umsätze liegen über den Erwartungen

Vancouver, B.C., 10. Mai 2017 - MYM Nutraceuticals Inc. (CSE:MYM) (OTC:MYMMF), freut sich, seinen ersten Monatsbericht zum jüngsten Erwerb der Marke HempMed zu veröffentlichen. Nach einer 30-tägigen Phase der Restrukturierung und des Neuaufbaus dieses Geschäftsbereichs können wir mit Freude berichten, dass die Umsätze gegenüber den Vorquartalen um durchschnittlich mehr als 35 % gestiegen sind und sich die Zahl der Einzelhandelspartner, die die Marke HempMed vertreiben, um 24 % auf 74 Händler erhöht hat.

Der Online-Verkauf konnte um über 33 % gesteigert werden und hat im Zuge der Neueinführung einer Vertriebsschiene, die speziell auf den Online-Markt zugeschnitten ist, gute Aussichten auf exponentielles Wachstum. HempMed erzielte gegenüber den vergangenen Jahren einen Bruttogewinnzuwachs von 47 %; die Umsätze im CBD-Sektor dürften aus aktueller Sicht alle früheren Ein-Jahres-Prognosen übertreffen. Im Bereich Expo-Verkauf und -Marketing wurden mit den beiden Messen in Edmonton und Toronto neue Rekordzahlen erzielt; auch im Mai sind eine Reihe weiterer Ausstellungen geplant.

Vor der Übernahme konnte sich HempMed aufgrund der Barmittelknappheit nicht entsprechend entwickeln und daher auch mit der Nachfrage nicht Schritt halten. MYM hat sich bereit erklärt, zusätzliche Mittel für den Aufbau einer entsprechenden Lagerhaltung bereit zu stellen und damit die steigende Nachfrage nach HempMed zu befriedigen. Seit der Übernahme hat MYM den Lagerbestand auf einen Wert von über 500.000 $ erhöht, um die aktuelle Nachfrage zu decken. Mit der Errichtung zusätzlicher Lagerflächen in Vancouver ergänzend zum Betriebsstandort Toronto soll der Lagerbestand weiter ausgebaut werden.

MYM geht davon aus, dass dieses beeindruckende Wachstum nur durch eine umfassende Implementierung neuer Marketing- und Verkaufsstrategien fortgesetzt werden kann. MYM hat sich zum Ziel gesetzt, Marktführer im kanadischen CBD-Sektor zu werden und arbeitet derzeit auch an einer Expansion in die Vereinigten Staaten.

MYM führt laufend Verhandlungen zur Übernahme komplementärer Unternehmen und Projekte im Technologie-, Nutrazeutika- und CBD-Sektor und steht derzeit in Gesprächen mit anderen innovativen Unternehmen, um sich eine starke Marktpräsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial in der Branche zu sichern.

MYM Nutraceuticals Inc. (CSE:MYM)(OTC:MYMMF)(FRA:OMY) ist ein börsennotiertes Unternehmen der Canadian Stock Exchange, das sich in erster Linie auf die Entwicklung von Nahrungsergänzungsmittel und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Marihuana aus biologischem Anbau in Spitzenqualität spezialisiert hat. Daneben hat MYM auch Interesse an der Entwicklung von Anlagen für die Intensivlandwirtschaft und anderen Technologien, mit denen MYM in der Lage ist, die Marktpräsenz seiner Marke an den internationalen Märkten auszubauen.

