=== *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q, Niestetal *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Berlin 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg 07:10 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 07:25 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 1Q (12:00 Telefonkonferenz), Bad Vilbel *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:30 Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/MLP AG, Ergebnis 1Q, Wiesloch 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q, Lübeck 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q, Martinsried 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q, Wiesbaden 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Pullach 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest 07:30 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:30 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien *** 07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 07:45 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Jena *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q, Herzogenaurach *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz), Unterföhring *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 4Q, London 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q, München 08:30 LU/Senvion SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Gütersloh 09:00 EU/EZB-Direktor Constancio, Eröffnungsrede bei EZB-Konferenz (bis 12.5.), Frankfurt 09:15 DE/Landgericht Essen, Prozessbeginn gegen den früheren Arcandor-Chef Middelhoff sowie sechs Ex-AR-Mitglieder 09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q, München *** 10:00 EU/Kommission, PK zur Frühjahrs-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München 10:00 DE/BMW AG, HV, München 10:00 DE/Kion Group AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Leoni AG, HV, Nürnberg 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), HV, Frankfurt *** 10:30 GB/Industrieproduktion März PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 10:30 GB/Handelsbilanz März PROGNOSE: -11,8 Mrd GBP zuvor: -12,5 Mrd GBP 10:30 DE/Adidas AG, HV, Fürth 10:30 DE/Talanx AG, HV, Hannover *** 11:00 DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 2Q 11:00 DE/Comdirect Bank AG, HV, Hamburg 11:00 DE/Grenke AG, HV, Baden-Baden *** 11:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Gespräch mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg, Berlin 12:25 IN/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC), Mumbai *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,25% *** 14:30 DE/Bundesfinanzminister Schäuble, PK zum Ergebnis Arbeitskreis Steuerschätzung, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 244.000 zuvor: 238.000 *** 17:00 US/Volkswagen AG (VW), Anhörung zur endgültigen Billigung im Entschädigungsverfahren für Käufer von Fahrzeugen mit Drei-Liter-Dieselmotoren vor einem Bundesbezirksgericht in San Francisco *** 17:45 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q, Rom *** 18:30 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 18:30 DE/EZB-Direktor Praet, Rede bei einem Symposium des Heidelberger Clubs für Wirtschaft und Kultur *** - IT/G7, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (bis 13.5.), Bari - DE/Drillisch AG, Ergebnis 1Q, Maintal - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hes

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2017 09:12 ET (13:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.