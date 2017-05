Mainz (ots) -



Der Buckingham-Palast in London wurde als Bühne für britische Royals und Schauplatz von Glanz und Glamour bereits vielfach von außen beleuchtet. Den Innenblick bietet die neue zweiteilige Dokumentation "Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale", die ZDFinfo am Freitag, 12. Mai 2017, 18.45 Uhr, zeigt. Die beiden Erstausstrahlungen sind eingebettet in einen Doku-Schwerpunkt, der von 14.15 Uhr bis nach Mitternacht in 14 Dokumentationen hinter den "royalen Glanz" blickt.



"Inside Buckingham Palace" lautet der Titel der Doku-Zweiteiler von Autor Duncan Bulling in der Originalfassung: Die "Familiendramen", die sich im Königsschloss abspielten, rücken im ersten Teil in den Vordergrund. In Folge zwei mit dem Untertitel "Krieg und Frieden" ist ab 19.30 Uhr der Buckingham-Palast als Schauplatz von Machtspielen zu erleben. Die Einblicke in die abgeschirmte Residenz und bisher unbekannte Dokumente ermöglichen einen neu akzentuierten Querschnitt durch die turbulente Geschichte des britischen Königshauses.



Weitere Aspekte dieser royalen Geschichte sind auch im Anschluss an die beiden Erstausstrahlungen in ZDFinfo zu sehen: Die Doku "Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II" steht ab 20.15 Uhr auf dem Programm, gefolgt um 21.00 Uhr von "Zwei Prinzen für die Krone: William und Charles von England".



Der Doku-Zweiteiler "Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale" ist erneut am Montag, 5. Juni 2017, 18.45 Uhr, in ZDFinfo zu sehen.



