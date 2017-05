Verehrte Leserinnen und Leser!

Nach den USA haben auch die Wähler in Frankreich in der Ho?nung, dass neue Besen gut kehren und sich jetzt etwas zum Besseren verändert, einen "untypischen" Kandidaten zum Präsidenten gewählt. Der Grund ist, dass den Bürgern - und das beileibe nicht nur in Frankreich und den USA - zum Halse heraushängt, dass stetig wachsende Probleme ungelöst bleiben, weil sich die etablierten Parteien in ständigem Gezänk ergehen und der Eindruck entsteht, dass ihre eigentlichen Aufgaben dabei auf der Stecke bleiben. Die Aufgaben … und die Bürger selbst.

Die Wahlen boten die Gelegenheit, daran etwas zu ändern. Es ist interessant, dass Emmanuel Macron und Donald Trump dabei bei all ihrer Verschiedenheit in Alter und Auftreten einige Parallelen aufweisen. Denn beide stammen aus der Geschäftswelt, den "Big Business". Das ist zwar ein Bereich, der vielen Bürgern auch nicht recht behagen mag. Aber man unterstellt, dass solche Leute wissen, wie man einen Laden wieder in Ordnung bringt. Und das mag auch zutre?en, aber die Sache mit den neuen Besen hat in diesem Fall einen Haken:

Helden ohne Unterbau

Dazu müssen diese Besen auch bis dorthin vordringen, ...

