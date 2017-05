SmartStream Technologies, der Spezialist für Transaction Lifecycle Management (TLM), verkündete heute die Einführung seines Produkts "Corona Retail Payments Control" für Abstimmungsmanagement und Ausnahmebehandlung. Diese Lösung unterstützt ein breites Spektrum an Massenzahlungsarten und trägt damit erheblich zur Steigerung der betrieblichen Effizienz beim Kunden bei.

Die Abwicklung von Massenzahlungen stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. Viele Finanzinstitute arbeiten aufgrund fehlender Automatisierung nicht effektiv, sondern verwenden nach wie vor eine bunte Mischung aus Tabellenkalkulation, Datenbanken und papierbasierten Prozessen. Durch Automatisierung der Abstimmung und Ausnahmebehandlung mit Corona Retail Payments Control profitieren die Kunden von geringeren Kosten und Risiken, optimiertem Mehrwert und umfassender Kontrolle über den gesamten Transaktions-Lebenszyklus.

In den vergangenen Jahren hat das Ökosystem des Massenzahlungsverkehrs drastische Veränderungen erfahren. Die vielfältigen Zahlungsmethoden reichen heute von Überweisungen über Zahlungen mit Kredit- und Kundenkarten bis hin zu Innovationen wie E- und M-Wallet, P2P Payment, alternativen Zahlungsmethoden und digitaler Währung. Angesichts der sich entwickelnden neuen Technologien sind weitere Umbrüche wahrscheinlich; gleichzeitig suchen Akteure im Bereich des Massenzahlungsverkehrs nach Wegen zur Angebotsdifferenzierung und stärkeren Kundenbindung.

Christian Schiebl, Leiter der Corona Business Unit bei SmartStream, kommentierte die Lage so: "Die Akteure bewegen sich in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld, das von rückläufigen Erträgen pro Transaktion geprägt ist. Einerseits wächst der Druck der Finanzregulierungsbehörden, während andererseits Kreditkartenkonzepte, Verbraucherschutzorganisationen und Einrichtungen zur Betrugsbekämpfung die Komplexität und die Kosten geschäftlicher Transaktionen erhöhen. Unsere Lösung ermöglicht eine vollständige Überwachung des gesamten Transaktionslebenszyklus, von der Abrechnung über die Servicegebühren bis hin zu bankinternen und bankübergreifenden Transaktionen eine echte End-to-End-Lösung, wie sie der Markt in diesen Zeiten des Umbruchs dringend benötigt."

