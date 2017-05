München/Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. und die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) arbeiten ab sofort bei der Überprüfung von vertrauenswürdigen Frachtführern zusammen. Durch die gegenseitige Anerkennung von überprüften Unternehmensdaten bei Qualified Carrier (DQS) und Trusted Carrier (BGL) sorgen beide Organisationen für mehr Transparenz bei der Durchführung von Transportaufträgen. Wolfgang Engel, Leiter des Competence Centers Logistics (CCL) der DQS, erklärt: "Vertrauen ist in Zeiten von vermehrten Ladungsdiebstählen und gefälschten Identitäten ein hohes Gut - darum ist es wichtig, dass vertrauenswürdige Frachtführer die Möglichkeit erhalten, sich klar von ihren Wettbewerbern abheben zu können."



Hinter dem Trusted Carrier des BGL steht eine umfassende Onlinedatenbank, in der unter anderem die Kfz-Kennzeichen der als Trusted Carrier registrierten Kraftfahrzeuge sowie die EU-Lizenzen hinterlegt sind. Auftraggeber können sich somit zum einen leicht davon überzeugen, dass der Transportdienstleister ihrer Wahl tatsächlich existiert und auch die abholenden Lkw von einem Trusted Carrier stammen. Unregelmäßigkeiten und Versäumnisse werden beim BGL registriert und gegebenenfalls geahndet - bis hin zum Ausschluss aus dem System Trusted Carrier. Dieser Selbstreinigungsmechanismus sorgt für ein dauerhaft hohes Qualitätsniveau. Zum anderen ergeben sich für Auftraggeber bei der nach § 7 c GüKG vorgeschriebenen Überprüfung der EU-Lizenzen Effizienzvorteile im Tagesgeschäft.



Durch die Zusammenarbeit mit der DQS ergeben sich nun tiefergehende Synergieeffekte: Wer bereits als Trusted Carrier registriert ist, kann sich zu Sonderkonditionen als Qualified Carrier zertifizieren lassen. Denn hier werden alle für das Audit notwendigen Daten bereits im Vorfeld erhoben. Umgekehrt gilt: Wer als Qualified Carrier zertifiziert ist, wird auf Wunsch auch Trusted Carrier - sobald die betreffenden Kraftfahrzeuge in der Trusted Carrier-Datenbank registriert sind. "Stellt die DQS bei ihren Audits gravierende Unregelmäßigkeiten eines Trusted Carriers fest, meldet sie dies an den BGL zurück", betont BGL-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Dirk Engelhardt. Damit erreichen die beiden Organisationen eine Harmonisierung ihrer jeweiligen Qualitätssysteme für Frachtführer. "Durch ihre internationale Ausrichtung kann die DQS mit dem Qualified Carrier auch internationalen Transporteuren den Weg in die Trusted Carrier-Datenbank öffnen", fügt Dirk Engelhardt hinzu.



Weitere Informationen: www.bgl-ev.de, www.dqs.de/ccl



DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen



Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde 1985 als Deutschlands erste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungsstelle durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben den Gründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische Unternehmen Underwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB, Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert als einzige große Zertifizierungsgesellschaft die Auditierung und Zertifizierung von Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen und Organisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500 Auditoren - erzielt die DQS-Gruppe 2016 einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro.



Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60 Ländern und 57.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 110 Ländern repräsentieren alle Branchen: Schwerpunkte bilden die Bereiche Automotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metallindustrie, Chemische Industrie, Dienstleistung, Lebensmittel, Gesundheits- und Sozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation.



Über das Competence Center Logistics (CCL) der DQS Im Competence Center Logistics (CCL) - organisatorisch eingebettet im Geschäftsbereich Auditsysteme der DQS GmbH - bündelt die die DQS ihr branchenspezifisches Fachwissen. Das CCL bietet umfassende, branchen¬spezifische Audits ebenso wie Kombinationen benachbarter Audits durch die ganzheitliche Betrachtung der erforderlichen Managementstandards.



Weitere Informationen unter: www.dqs.de



Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.



Der BGL ist der Spitzenverband für Straßengüterverkehr, Logistik und Entsorgung in Deutschland. Er vertritt die berufsständischen Interessen von rund 7.000 in seinen Landesverbänden organisierten Transportlogistikunternehmen. Diese betätigen sich schwerpunktmäßig in den Bereichen Straßengütertransport, Logistik, Spedition, Lagerung und Entsorgung.



Seine Wurzeln liegen in der Arbeitsgemeinschaft Güterfernverkehr (AGF) und der Arbeitsgemeinschaft Güternahverkehr (AGN), die beide bereits im September 1947 - und damit fast zwei Jahre vor der Bundesrepublik Deutschland - gegründet wurden. 1964 benannte sich die AGF um in Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs (BDF) e.V. und schuf in der Folge z.B. das Logo "fern-schnell-gut", den "Brummi" und die sog. BDF-Brücken - standardisierte Ladeeinheiten für den Kombinierten Verkehr Straße/Schiene, die noch heute "das Maß aller Dinge" sind.



Der BGL vertritt die Unternehmer über seine Landesverbände überregional und international auf allen wichtigen gewerbepolitischen Feldern. Er unterhält dafür Repräsentanzen in Berlin und Brüssel sowie Fachabteilungen für: Verkehrssicherheit, Umwelt, Gefahrgut und Entsorgung, Wirtschaftliche Grundsatzfragen, Internationalen Verkehr, Rechts- und Versicherungsfragen, Sozialpolitik und Berufsbildung, Technik, Betriebswirtschaftliche Informationssysteme und EDV, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsbeobachtung. Der BGL ist Mitglied im Weltverband IRU (International Road Transport Union) in Genf.



Weitere Infos unter: www.bgl-ev.de



OTS: DQS GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104526.rss2



Pressekontakt: Johanne Fuhlrott Referentin externe Kommunikation DQS GmbH August-Schanz-Straße 21 60433 Frankfurt am Main Telefon: 069 95427 249 Mobil: 0151 46758560 E-Mail: johanne.fuhlrott@dqs.de