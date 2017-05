Vor dem niederländischem Parlament wirbt EZB-Chef Mario Draghi für seine Geldpolitik. Dabei nehmen ihn die Parlamentarier hart in die Mangel. Gleich zur Begrüßung heißt es: "Es ist sehr mutig, dass sie hierher kommen."

Mario Draghi bekommt im niederländischen Parlament schon bei der Begrüßung einen Vorgeschmack, dass sein Besuch nicht ganz einfach wird. "Es ist sehr mutig, dass sie hierher kommen", sagt ein Parlamentarier, noch bevor er seine Frage an den EZB-Präsidenten richtet. "In Italien oder anderen Ländern in Südeuropa mögen sie ein Held sein - hier in Holland sind sie es nicht."

Irritiert entgegnet Draghi: "Ich bin kein Held." Es sei nicht seine Aufgabe ein Held zu sein, sondern es gehe ihm darum, das EZB-Mandat der Preisstabilität zu erfüllen. Die kühle Empfang zeigt: Der Besuch vor dem niederländischen ...

