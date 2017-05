Bertrandt AG: Bertrandt steigert Umsatz im ersten Halbjahr, korrigiert aber Einschätzung für die Entwicklung des Geschäftsjahres 2016/2017 - Temporäre Einflüsse haben keine Auswirkungen auf Dividendenhöhe

Auf Basis vorläufiger, nicht testierter Zahlen stieg der Umsatz des Bertrandt-Konzerns im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 um 2,6 Prozent auf 497,2 Mio. EUR (Vorjahr: 484,8 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) betrug 35,6 Mio. EUR (Vorjahr: 42,2 Mio. EUR).

Die Entwicklung des Geschäftsverlaufs des ersten Halbjahres und die der Automobilindustrie haben den Vorstand der Bertrandt AG heute dazu bewogen, seine Einschätzung bezüglich der Entwicklung für das Gesamtjahr 2016/2017 an die kurzfristig anspruchsvollen Rahmenbedingungen anzupassen. Wie im Geschäftsbericht 2015/2016 ausführlich dargestellt, entstehen durch die derzeitigen technologischen Umbrüche in der Automobilbranche Chancen wie auch Risiken. Die strategische Tragweite der Entscheidungsfelder erfordert eine gründliche und damit auch zeitintensive Konzeptionierung. Die im Risikobericht dargestellten Risiken haben sich im ersten Halbjahr teilweise realisiert und dadurch kommt es zu fortgesetzten Verzögerungen bei der Vergabe von externen Entwicklungsaufträgen an Engineering-Dienstleister, die das Umsatz- und Ergebniswachstum der Bertrandt AG im aktuellen Geschäftsjahr maßgeblich beeinflussen. Ungeachtet der temporären Unterauslastung einzelner Unternehmensbereiche setzt der Konzern seinen Kompetenzaufbau für künftige technologische Herausforderungen fort, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens in den Bereichen Elektromobilität und vernetztes und automatisiertes Fahren weiter zu stärken. Ferner wird der Aufbau in- und ausländischer Standorte weiter vorangetrieben, um schnell und effizient Entwicklungslösungen anbieten zu können.

Aus diesem Grund geht der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr von einer Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr von bis zu 30 Mio. EUR (bislang: 30-70 Mio. EUR) aus. Das Betriebsergebnis wird sich dabei im Verhältnis zum Umsatz nach heutiger Einschätzung zwischen sechs und acht Prozent (bislang: 0-3 Mio. EUR über Vorjahr) bewegen. Die Entwicklung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit auf Gesamtjahressicht wird weiterhin positiv erwartet.

Die Einschätzung des Vorstands hinsichtlich der mittelfristig guten Rahmenbedingungen für das Geschäftsmodell von Bertrandt wird durch diesen temporären Einfluss auf die Geschäftsentwicklung nicht infrage gestellt. Die drei maßgeblichen Einflussfaktoren steigende Modell- und Variantenvielfalt, umweltfreundliche individuelle Mobilität sowie automatisiertes und vernetztes Fahren sind intakt und bieten Perspektiven für die Zukunft. Vor diesem Hintergrund sieht der Vorstand mittelfristig ein jährliches Umsatzwachstum zwischen 20 und 50 Mio. EUR und ein Betriebsergebnis im Verhältnis zum Umsatz zwischen sieben und neun Prozent als erreichbar an.

Angesicht der vom Vorstand als temporär angesehenen Einflüsse auf die Geschäftsentwicklung beabsichtigt er bei seinem Gewinnverwendungsvorschlag für das laufende Geschäftsjahr 2016/2017, die absolute Höhe der Dividende von 2,50 EUR beizubehalten und für dieses Geschäftsjahr von der 40 Prozent Ausschüttungspolitik zugunsten der Aktionärinnen und Aktionäre abzuweichen. Über diese temporäre Erhöhung der Ausschüttungsquote und die dadurch gefestigte Dividendenrendite möchte der Vorstand die Nachhaltigkeit der Investition in die Bertrandt-Aktie unterstreichen.

