Winterthur (ots) - Mit einem Festakt hat Autoneum gestern die neue

Nordamerika-Zentrale in Novi (Michigan), USA, eröffnet. Das

Verwaltungs- und Technologiezentrum in unmittelbarer Nähe zum

US-Automobilhub Detroit stellt eine optimale Zusammenarbeit mit

Kunden und Zulieferern des Weltmarktführers für Akustik- und

Wärmemanagement sicher.



Autoneum investiert mit einer neuen Nordamerika-Zentrale in den

USA weiter in den Automobilmarkt Nordamerika. Der Verwaltungsneubau

mit integriertem Technologiezentrum für Akustik- und Wärmemanagement

ist gestern im Rahmen eines Festaktes von Martin Hirzel, CEO

Autoneum, und John Lenga, Leiter der Business Group North America,

seiner Bestimmung übergeben worden. Martin Hirzel betonte dabei die

Bedeutung der Investition in den USA, dem weltweit zweitgrössten

Automobilmarkt. "Über 45 Prozent des Konzernumsatzes erwirtschaftet

die Business Group North America in den USA, Kanada und Mexiko.

Entsprechend der Bedeutung dieses Absatzmarktes haben wir seit der

Verselbständigung von Autoneum 2011 über 270 Millionen Schweizer

Franken in den Auf- und Ausbau unserer nordamerikanischen Forschungs-

und Produktionskapazitäten investiert und rund 1200 zusätzliche

Vollzeitstellen geschaffen, davon über 700 in den USA", so Martin

Hirzel.



Nach einer Bauzeit von neun Monaten haben die Mitarbeiter die

neuen Räumlichkeiten in Novi, Michigan, vor wenigen Wochen bezogen.

Dort bündelt Autoneum seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten

für den nordamerikanischen Markt und die Leitung der Business Group

Nordamerika. "Unser neues Technologiezentrum hier in Novi schafft die

Voraussetzungen, um die regionalen Kunden- und Marktanforderungen

noch besser umzusetzen. Ziel ist es, so unsere

Innovationsführerschaft gewinnbringend weiter auszubauen", betonte

John Lenga.



Mit dem Technologiezentrum hat Autoneum die

Entwicklungskapazitäten des Unternehmens in Nordamerika deutlich

erweitert. Neben der Entwicklung und Adaption von geräusch- und

hitzereduzierenden Fahrzeugkomponenten für den nordamerikanischen

Markt werden dort Fahrzeugvorstudien für Kunden durchgeführt. Sowohl

Produkteigenschaften als auch der jeweils optimale Produktionsprozess

in eigens installierten Produktionslinien werden in hochmodernen

Laboren simuliert und validiert. Durch die Integration von

Verwaltungs- und Technologiezentrum wird zudem die Zusammenarbeit von

Entwicklung, Einkauf und Vertrieb intensiviert sowie eine optimale

Synergienutzung mit dem Anfang 2017 im kalifornischen Sunnyvale

eröffneten Kompetenzzentrum für neue Mobilität sichergestellt.



Der neue Nordamerika-Hauptsitz in Novi bietet den 175 Mitarbeitern

auf einer Fläche von 7800 Quadratmetern ausreichend Platz und den

passenden Rahmen für Innovation und flexible Zusammenarbeit. Moderne

Arbeitsplätze und Besprechungsräume sowie neuste Medientechnik

fördern eine effiziente Zusammenarbeit zwischen der

Nordamerika-Zentrale, dem Konzernsitz im schweizerischen Winterthur

und den weltweiten Standorten des Unternehmens.



In Nordamerika betreibt Autoneum acht Produktionsstandorte in den

USA (Aiken/SC, Bloomsburg/PA, Jeffersonville/IN, Oregon/OH, UGN:

Jackson/TN, Monroe/OH, Somerset/KY, Valparaiso/IN), zwei in Kanada

(London/ON, Tillsonburg/ON) und drei in Mexiko (Hermosillo, San Luis

Potosí, UGN: Silao) sowie zwei Entwicklungszentren (Novi/MI,

Sunnyvale/CA). 4350 Mitarbeiter, davon 3650 in den USA, sorgen dafür,

dass die dort produzierenden Kunden von den leichtgewichtigen,

multifunktionalen Komponenten für Akustik- und Wärmemanagement im

Fahrzeug profitieren. Zu den Kunden von Autoneum in Nordamerika

zählen alle US-amerikanischen sowie deutsche und japanische

Fahrzeughersteller.



