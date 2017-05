Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Beim Mautbetreiber Toll Collect in Berlin hat es am Mittwoch eine Razzia wegen Betrugsverdachts gegeben. Die Staatsanwaltschaft Berlin habe durch Beamte des Landeskriminalamtes die Geschäftsräume von Toll Collect durchsuchen lassen, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft mit. Es bestehe "der Verdacht des Betruges gegen mehrere Verantwortliche des Unternehmens". An der Durchsuchung seien 15 Polizeibeamte und 2 Staatsanwälte beteiligt gewesen.

Nach den Angaben besteht der Verdacht, dass Verantwortliche der Gesellschaft bei Vertragsabschluss eine bewusst überhöhte Kalkulation für die zusätzlichen Kosten vorgelegt haben sollen, die durch die Erweiterung der Mauterhebung auf ausgewählte Bundesstrassen entstanden seien. Der mutmaßlich entstandene Schaden, der gegenwärtig noch ermittelt werde, dürfte "mehrere Millionen Euro betragen".

Die Toll Collect GmbH führt seit 2005 im Auftrag des Bundes die Mauterhebung für Lkw durch. 2012 wurde die zunächst auf Autobahnen begrenzte Mauterhebung auf ausgewählte Bundesstrassen ausgeweitet. Der Verdacht des Betruges zum Nachteil der Bundesrepublik Deutschland, auf dem das nun geführte Ermittlungsverfahren beruht, besteht laut den Angaben aufgrund der Strafanzeige eines ehemaligen Mitarbeiters von Toll Collect.

