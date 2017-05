Berlin (ots) -



Die Piratenpartei Deutschlands verleiht in diesem Jahr erstmalig den Negativpreis 'GoldenShit' an Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière - für die überwachungsstaatliche Ausspähung von Millionen Bürgerinnen und Bürgern und seine Äußerungen zur "deutschen Leitkultur". Die Piratenpartei Deutschlands verleiht in diesem Jahr erstmals den Negativpreis 'GoldenShit' an Dr. Thomas de Maizière. Der Bundesinnenminister hat sich aus Sicht der PIRATEN in herausragender Weise um überwachungsstaatliche Ausspähung und die 'deutsche Leitkultur' verdient gemacht. "Er sorgte im besonderen Maße dafür, dass die Freiheit der Menschen in Deutschland eingeschränkt, die Überwachung ausgebaut und die Diskussion um Integration von Flüchtlingen verunsachlicht wurde", so die Begründung der PIRATEN-Jury.



Verliehen wurde der Preis von Patrick Schiffer, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland, und Anja Hirschel, Spitzenkandidatin der PIRATEN für die Bundestagswahl, im Rahmen der Internetleitmesse 're:publica' in Berlin. "Der Preis, eine goldene Skulptur in Form eines Scheißhaufen-Emojis, soll Dr. Thomas de Maizière stets daran erinnern, dass jede Bestrebung, unsere Freiheit einzuschränken, von uns PIRATEN kritisch beobachtet, analysiert und kommentiert wird. Wir lassen uns nichts vormachen und sprechen die Wahrheit laut aus, denn es geht um das Wohl aller Menschen in unserem Land. Was 'shit' ist, benennen wir daher auch genauso", so Spitzenkandidatin Hirschel.



PIRATEN-Bundesvorsitzender Patrick Schiffer ergänzt: "Die Wahl ist uns tatsächlich nicht allzu schwer gefallen. De Maizière spielt durch seine 10 Thesen zur deutschen Leitkultur ähnlich wie die AfD, Marie Le Pen und Donald Trump mit der Angst und dem Misstrauen der Menschen. Wir dürfen nicht isoliert über Deutschland reden, wenn wir uns in einem offenen Kulturkreis Europa bewegen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Das ist Realität. Die Menge an 'shit'-trächtigen Gesetzesentwürfen und Äußerungen ließ nur den einen Schluss zu: Herr de Maizière, sie haben sich diesen Preis redlich verdient!"



Die Piratenpartei Deutschland verleiht den Negativpreis 'GoldenShit' ab sofort jährlich an Persönlichkeiten, die sich im besonderen Maße um den Überwachungsstaat und die Spaltung der Gesellschaft verdient gemacht haben.



