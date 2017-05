Mainz (ots) -



"Notruf im Wahljahr - wie sicher ist Deutschland?" fragt am Donnerstag, 11. Mai 2017, 22.15 Uhr, ein 75-minütiges "maybrit illner spezial" im ZDF. Das Thema innere Sicherheit ist nicht nur mit Blick auf die Landtagswahl am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen ein bestimmendes, sondern wird im Wahljahr 2017 weiter die Diskussionen mitbestimmen.



Einbrüche, Diebstähle, Gewalt und sexuelle Übergriffe haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Und wie schnell Polizei und Sicherheitskräfte überfordert sein können, machten Ereignisse wie die Silvesternacht in Köln deutlich. Der Fall des Attentäters von Berlin, Anis Amri, hat gezeigt, welche katastrophalen Folgen es hat, wenn eine Behörde nicht weiß, was die andere tut oder wenn gar nichts getan wird. 70 Prozent der Menschen in Deutschland sagen heute, die Sicherheitslage im öffentlichen Raum habe sich verschlechtert. 60 Prozent geben an, die Zahl der Situationen, in denen sie sich gefährdet fühlen, habe sich in den vergangenen Jahren erhöht. Wie gefährlich ist es in Deutschland? Wer sind die Täter, wer die Opfer? Ist die Polizei überfordert und der Staat nicht auf die neue Art krimineller Angriffe vorbereitet? Ist ein Europa der offenen Grenzen eine Einladung für Kriminelle und Terroristen?



Diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit folgenden Gästen: Thomas Oppermann (SPD), Fraktionsvorsitzender im Bundestag; Julia Klöckner (CDU), stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende; Claudia Roth (Die Grünen), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, ehemalige Parteivorsitzende; Wolfgang Kubicki (FDP), stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender; Sevim Dagdelen (Die Linke), MdB, Beauftragte der Bundestagsfraktion für Migration und Integration sowie Sprecherin für Internationale Beziehungen; Beatrix von Storch (AfD), stellvertretende Bundesvorsitzende; Tania Kambouri, Polizeibeamtin, Autorin "Deutschland im Blaulicht - Notruf einer Polizistin"; Olaf Sundermeyer, Journalist und Autor von "Bandenland. Deutschland im Visier von organisierten Kriminellen"; Nina Käsehage, Religionswissenschaftlerin, Salafismus-Forscherin.



