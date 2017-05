Die Qualität eines HF-Empfängers lässt sich auf verschiedene Weise charakterisieren, etwa nach seiner Empfindlichkeit oder nach der Bitfehlerrate, die er bei der Decodierung von Digitalsignalen aufweist. Aber ein Parameter namens Rauschzahl steht für das Maß an Rauschen, das ein System erzeugt. Die Rauschzahl gibt dem Entwicklungsingenieur eine Methode an die Hand, die beim Design unvermeidlichen Kompromisse zu werten und die geforderte Systemleistung zu erreichen.

Die Rauschzahl F eines Bauelements oder Systems ist das Verhältnis (beziehungsweise die Differenz im logarithmischen Maßstab) des Signal-Rausch-Verhältnisses (S/N, Signal to Noise) am Eingang zum Signal-Rausch-Verhältnis am Ausgang. Die Rauschzahl ist unabhängig von der Verstärkung und auch unabhängig vom Eingangspegel - solange sich der Verstärker in seinem linearen Betriebsbereich befindet. Die meisten Verstärker fügen dem Signal ihr Eigenrauschen hinzu, und die Rauschzahl eines Systems ist auch abhängig von der Temperatur der Signalquelle. Die Rauschzahl ist im Allgemeinen eine Funktion der Frequenz, allerdings von der Bandbreite unabhängig. Sie wird normalerweise als dekadischer Logarithmus 10 log F angegeben.

Wie misst man die Rauschzahl?

Es gibt verschiedene Methoden zur Messung der Rauschzahl. Welche davon im Einzelfall die am besten geeignete ist, hängt von diversen Faktoren ab, die nachfolgend näher beleuchtet werden.

Linearität der Rauschleistung. Die Rauschleistung am Ausgang eines linearen Vierpols ist linear abhängig von der Rauschleistung am Eingang beziehungsweise der Rauschtemperatur der Quelle (Bild 1). Kennt man die Steigung dieser Geraden und einen Referenzpunkt, kann man die Ausgangsleistung Na errechnen, die bei einer rauschfreien Eingangsleistung Na entstehen würde. Aus Na kann man die Rauschzahl oder die effektive Rauschtemperatur am Eingang errechnen.

Rauschquellen. Eine Methode, die Steigung der Rauschgeraden zu errechnen, ist die zweimalige Messung der Ausgangsleistung eines Verstärkers bei zwei unterschiedlichen Eingangspegeln aus einer Rauschquelle. Die Steigung ergibt sich dann aus der Differenz der Ausgangspegel. Rauschquellen basieren meist auf speziellen Rauschdioden, die bei einem konstanten Sperrstrom Rauschenergie erzeugen. Präzisionsrauschquellen wie etwa die der Familie SNS von Keysight verfügen am Ausgang über ein Dämpfungsglied zur Verbesserung des Stehwellenverhältnisses und der fehlanpassungsbedingten Messunsicherheit (Bild 2).

Für Rauschzahlmessungen muss der Ausgangsrauschpegel einer Rauschquelle kalibriert sein. Man bezeichnet das als Überschuss-Rausch-Verhältnis (ENR, Excess Noise Ratio). Die entsprechende Kalibrierinformation wird individuell mit jeder Rauschquelle geliefert und ist bei den Rauschquellen der Familie SNS im EEPROM gespeichert. Werden Rauschquellen bei anderen Temperaturen als 290 K eingesetzt, müssen die Messungen temperaturkompensiert werden. Die Rauschquellen der Familie SNS verfügen zu diesem Zweck über einen eingebauten Temperatursensor, den die Rauschanalysatoren der Familie ...

