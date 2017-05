Die deutsche Elektroindustrie hat im März 2017 insgesamt 17,0 Prozent mehr Bestellungen erhalten als vor einem Jahr. "Der sehr starke Zuwachs ist allerdings verzerrt", sagt ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann. "So waren die Auftragseingänge im Vorjahr noch um zwölf Prozent gesunken. Gleichzeitig hatte der diesjährige März zwei Arbeitstage mehr als der letztjährige." Die Inlandsaufträge stiegen im März um 13,9 Prozent, die Auslandsaufträge um 19,7 Prozent. Die Bestellungen aus der Eurozone lagen um 30,7 Prozent höher als im Vorjahr; die Aufträge aus Drittländern fielen um 13,6 Prozent höher aus.Im gesamten ersten Quartal dieses Jahres zogen die Auftragseingänge in der Elektroindustrie um 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Während die Inlandsaufträge um 11,1 Prozent zulegten, waren es bei den Auslandsaufträgen 9,3 Prozent. Kunden aus dem Euroraum orderten 16,2 Prozent mehr als in den ersten ...

