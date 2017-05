Lieber Leser,

der größte Stahlproduzent der Welt, ArcelorMittal, wird seinen Quartalsbericht am 12. Mai veröffentlichen. Analysten prognostizieren für ArcelorMittal einen Umsatzanstieg auf 16,2 Mrd. US-Dollar per Q1 2017. Im letzten Quartal 2016 verzeichnete ArcelorMittal einen Umsatz von 14,1 Mrd. US-Dollar. Sollte die Schätzung per Q1 2017 getroffen werden, so würde es einen Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 20 % bedeuten. Gegenüber dem Vorquartal wäre es ein Anstieg von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...