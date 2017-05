Der Aufsichtsrat der SV SparkassenVersicherung hat am vergangenen Freitag Dr. Andreas Jahn zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Jahn tritt dieses Amt Mitte des nächsten Jahres, am 01.06.2018, an und folgt damit auf den langjährigen Vorstandsvorsitzenden Ulrich-Bernd Wolff von der Sahl, der im Mai ...

