Sigma Systems, weltweiter Marktführer bei katalogbasierter Software, gab heute die General Availability (GA) der neuesten Produktinnovation für Intelligent Data Mining and Analytics bekannt Sigma Insights.

Dieses innovative Produkt ermöglicht schnelle und hilfreiche Einblicke in die kommerzielle und technische Leistungsfähigkeit des Unternehmens durch ein vordefiniertes, gleichzeitig aber erweiterbares Common Information Model (CIM), das als Grundlage für die Extrahierung, Beschreibung, Inbeziehungsetzung und Anzeige kritischer Daten aus den jeweils wichtigen Systemen, wie CRM, Katalog, CPQ (Preisgestaltung), Bestellmanagement, Beschaffung und Rechnungsstellung dient.

Durch die in Echtzeit aktualisierten Daten bietet Sigma Insights Dienstleistern eine sofortige Anzeige wichtiger Indikatoren für Erfolg oder Fehlschlag, zum Beispiel Abschluss- und Wechselraten, Bestellungsfortschritt und Ausschussanteil und Betriebseffizienz. Diese Informationen können dann in verschiedenen Dimensionen des Betriebs eingesetzt werden, beispielsweise im Vertriebskanal, in Vermarktungs- und Betriebseinheiten und Produktlinien.

Catherine Michel, Chief Technology Officer (CTO) bei Sigma, dazu: "Sigma Insights ermöglicht ganz neue Klarheit und versieht die wertvollen im B/OSS befindlichen Daten mit einer praktischen Bedeutung. Unternehmen können so auf einen Blick die Wichtigkeit und den Zusammenhang zwischen den verkauften Produkten und den Käufern und Anwendern sehen. Um die digitale Innovation voll ausnutzen zu können, muss Dienstleistern klar sein, wie ihre Kunden die Leistung des Unternehmens einschätzen, sodass sie gegebenenfalls verbessert werden kann."

Joe Johnson, Vice President of Enterprise Architecture Transformation bei Windstream, sagte: "Sigma hat bei der Entwicklung der Insights-Plattform erstklassige Methoden angewandt und so ein sehr hilfreiches Programm erschaffen. Es gibt schon viele Systeme für mehrere Lieferanten, doch eine standardbasierte, in bestehende Anwendungen integrierbare Lösung macht den Betreibern das Leben deutlich einfacher."

Unter Zuhilfenahme führender Branchenstandards wie dem Information Framework von TM Forum (SID) als Input für das Design stellt Sigma Insights mit seinem vordefinierten Modell für Data Mining und Analytics den besten Ansatz der Branche dar. Die Plattform arbeitet nahtlos mit dem gesamten Sigma-Portfolio zusammen, hat eine Schnittstelle zur B/OSS-Software anderer Hersteller bzw. eine maßgeschneiderte Schnittstelle und kann mit häufig verwendeten Business-Intelligence-Systemen (BI-Systemen), Analyse- und Datenvisualisierungstools zusammenarbeiten. Dank des neuartigen Designs und der offenen Interoperabilität spart Sigma Insights Implementierungs- und Eingewöhnungszeit.

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist ein führender Anbieter von katalogbasierten Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und High-Tech-Unternehmen. Sigma liefert seine preisgekrönten Produkte an über 80 Kunden in 40 Ländern.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltung- sowie Bereitstellungprodukte, die in der Cloud oder vor Ort eingesetzt werden können. Sigma verfolgt einen agilen Ansatz für die Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei den Kunden.

Sigma betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen arbeitet mit Technologie- und Integrationspartnern in über 100 Ländern zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170510006020/de/

Contacts:

Sigma Systems

Noor Manji, 416-943-9696

Manager, Corporate Communications

oder

Milner Strategic Marketing Ltd.

Chloe Purcell/Paul Howlett-Davey

+44 1473 633123

www.milnerltd.com