Mainz (ots) - Donnerstag, 11. Mai 2017, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Gast: Nora Tschirner, Gespräch zur Doku "Embrace"



Weitere Milliarden? - Steuerschätzer ermitteln Einnahmen Obstbau und Klimawandel - Wie schützen Landwirte ihre Ernte? Vor der Landtagswahl in NRW - Jana Pareigis war vor Ort







Donnerstag, 11. Mai 2017. 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Hans Klok, Magier



Kostenfalle Zahnersatz - Besonders Implantate sind teuer Datensauger im Internet - Was wissen Google & Co. über uns? Städtereise Cardiff - Ein langes Wochenende in Wales







Donnerstag, 11. Mai 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Vierjähriger verkauft seine Bilder - Neuer Star der Kunstbranche







Donnerstag, 11. Mai 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



"King Arthur"-Premiere - Jude Law und Charlie Hunnam in London Neues von Yvonne Catterfeld - Mit der Sängerin in Erfurt Gedenkfeier in Luxemburg - Duchess of Cambridge zu Besuch







Donnerstag, 11. Mai 2017, 22.15 Uhr



maybrit illner spezial



Thema: Notruf im Wahljahr - wie sicher ist Deutschland?



Gäste: Thomas Oppermann, SPD - Fraktionsvorsitzender im Bundestag Julia Klöckner, CDU - stellvertretende Bundesvorsitzende Claudia Roth, B'90/Die Grünen - Vizepräsidentin Deutscher Bundestag Wolfgang Kubicki, FDP - Stellvertretender Bundesvorsitzender Beatrix von Storch, AfD - Stellvertretende Bundesvorsitzende Tania Kambouri - Polizeibeamtin Olaf Sundermeyer - Journalist, Autor u.a. "Bandenland" Nina Käsehage - Salafismus-Forscherin



