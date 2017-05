Die deutschen Banken befinden sich mitten in der Umstrucktierung. Das zweitgrößte Kredit-Institut, die Commerzbank kommt dabei scheinbar gut voran. Denn im ersten Quartal 2017 überraschten die Zahlen positiv. Analysten hatten mit weniger unterm Strich gerechnet. Was Sie von der Gesamtjahresbilanz der Commerzbank erwarten dürfen und wie Sie sich jetzt aufstellen sollten, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Ascan Iredi den Vergleich zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank und welche Richtung die EZB zukünftig einschlagen wird.