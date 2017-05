Die lange erwartete Fusionswelle in der Gewerbeimmobilien-Branche kommt offenbar in Gang. Der Berliner Immobilien-Investor TLG Immobilien steht Finanzkreisen zufolge unmittelbar vor dem Einstieg beim Konkurrenten WCM.

Unter deutschen Wohnimmobilienunternehmen hat es bereits eine Reihe großer Fusionen und Übernahmen gesehen. Jetzt kommt Bewegung in die Gewerbeimmobilienbranche. Deren Firmen sind spezialisiert auf Investitionen in Bürohäuser oder Einzelhandelsgebäude. Die Berliner TLG Immobilien sei dabei, sich rund 40 Prozent der Anteile am Wettwerber WCM zu sichern, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Damit würde ein Übernahmeangebot an die übrigen WCM-Aktionäre fällig. Dieses könnte bereits am Donnerstag vorgelegt werden, sagten die Insider.

Den Informationen zufolge verhandelt TLG mit DIC Asset, die 25,9 Prozent an der ebenfalls in Berlin ansässigen WCM halten, und mit der Familie Ehlerding, denen 14 Prozent gehören, über ...

