Deutschland zieht im Streit um Pjöngjangs Atomprogramm die Daumenschrauben für Nordkorea enger. Mit einer Maßnahme, die vor allem Jugendliche aus Europa trifft, verschärft Berlin die Sanktionen gegen Kim Jong-Uns Regime.

Viele junge Menschen füllen die Kassen des Raketen-Bauers Kim Jong-Un - ohne es zu wissen. Das City Hostel in Berlin-Mitte ist eine beliebte Absteige vor allem bei jungen Europäern, die in der In-Metropole Berlin billig ein paar Tage verbringen wollen. Nun droht das Aus. Denn das Hostel dient als Devisen-Einnahmequelle für das klamme Nordkorea: Das Hostel steht auf dem üppigen Gelände, in einem Teil des Gebäudes der Botschaft Nordkoreas. Genau dort im Herzen Berlins, wo Helmut Kohl einmal die neue CDU-Zentrale bauen ließ, die die Union dann nie bezog - dafür Wirtschaftsverbände und zwischenzeitig auch einmal die deutsche Staatsbank KfW.

Im 1970er-Jahre Plattenbau entfaltet sich ein besonderer Charme mit Hochbetten, Billard-Tisch, Nudel-Partys und unverzolltem Alkohol. 17 Euro pro Nacht in einem Bett in den 4- bis 8-Bett-Zimmern sollen Touristen dafür bezahlt haben. Nach einem Bericht von "Süddeutscher Zeitung", WDR und NDR soll ein Geschäftsmann monatlich 38.000 Euro Pacht an die nordkoreanischen Vertretung gezahlt haben.

Damit soll nun Schluss sein. Denn nach dem fünften Atomtest seines Regimes hat der Weltsicherheitsrat im November 2016 den Uno-Mitgliedstaaten solche Vermietungsgeschäfte Nordkoreas untersagt. Dem Diktator Kim Jong Un sollen so die Gelder für sein Atom- und Raketenprogramm gekappt werden. In der Resolution heißt es unter ...

