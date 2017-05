Von Tasos Vossos

NEW YORK (Dow Jones)--General Electric kommt mit einem Megadeal an den Markt für Euro-Bonds. Der Konzern hat eine Anleihe über 8 Milliarden Euro aufgelegt. Das Unternehmen macht sich die inzwischen wieder lebhaftere Nachfrage nach Anleihen zunutze. Sie war vor den Wahlen in Frankreich wegen der Unsicherheit über die politische Zukunft ins Stocken geraten. Zuvor hatten bereits Unternehmen wie Kellogg Co und die spanische Repsol den Markt angezapft.

Frazer Ross von der Deutschen Bank zufolge belief sich die Nachfrage nach dem GE-Bond auf 22 Milliarden Euro. Am größten sei die Nachfrage nach den länger laufenden Papieren gewesen, darunter eine Tranche von 2 Milliarden Euro mit 20 Jahren Laufzeit.

May 10, 2017

