Glarus - Der digitale Kanton Glarus wird Realita¨t. Innert lediglich 12 Wochen hat die Glarner Kantonalbank zusammen mit den kantonalen Technischen Betrieben und der HIAG Data AG die Basis fu¨r die "schnellste und gu¨nstigste Datenautobahn der Alpen" geschaffen. Das Projekt als neue Basis des Wirtschaftens fu¨r eine periphere Region wurde am Mittwoch am Digital Economic Forum (DEF) in Zu¨rich pra¨sentiert.

Der digitale Graben in der Peripherie ist mit einem grossen Sprung u¨berwunden worden, lobte der Glarner Nationalrat und BDP-Pra¨sident Martin Landolt das Projekt. "Das Zusammenspiel der verschiedenen Stakeholder, um gute Rahmenbedingungen fu¨r Investitionen zu schaffen, ist offenbar im la¨ndlichen Raum einfacher als in urbaner Anonymita¨t", erkla¨rte Landolt an einem Medienroundtable und einer Paneldiskussion am DEF. Die Politik mu¨sse dabei weder regional noch national regulieren, sondern solche Projekte zulassen und Freude haben. Fu¨r Glarus sei diese digitale Infrastruktur von eminenter Bedeutung, auch um Pendler- stro¨me in beide Richtungen zu durchbrechen und um eine optimale Basis fu¨r das Wirtschaften zu realisieren.

Hanspeter Tinner, COO der HIAG Data AG, machte deutlich, dass das Unternehmen als technischer Enabler grundsa¨tzlich daran interessiert ist, Industriebranchen ...

