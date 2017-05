Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag etwas höher tendiert. An den europäischen Aktienmärkten gab es eine mehrheitlich verhaltene Tendenz zu sehen.Ins Blickfeld rückten Aussagen von EZB-Chef Draghi. Die EZB will ihrer Politik des billigen Geldes trotz der Kritik des deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble ...

Den vollständigen Artikel lesen ...