Die EU-Kommission hat im Jahr 2014 eine Registrierung der Bürgerinitiative "Stop TTIP" verweigert. Der Europäische Gerichtshof hat nun entschieden: Das Engagement der Bürger ist zulässig.

Die EU-Kommission muss die Bürgerinitiative "Stop TTIP" zulassen. Wie das EU-Gericht in Luxemburg am Mittwoch urteilte, stellt das Engagement der Bürger keine unzulässige Einmischung in die Vorbereitung des transatlantischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...