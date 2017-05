NorCom Quartalszahlen: Big Data Geschäft wächst

DGAP-News: NorCom Information Technology AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung NorCom Quartalszahlen: Big Data Geschäft wächst 10.05.2017 / 17:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Moderater Anstieg von Umsatz und EBIT * Umsatzverschiebung zugunsten des Big Data Geschäfts mit hohen Margen * Mittelfristige Integration des Big Infrastructure Geschäftsbereichs in das "Asset Based Consulting" (ABC)

Die NorCom Information Technology AG ist wie geplant in das neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal 2017 wurde eine Gesamtleistung von 4,1 Mio. Euro (2016: 4,0 Mio. Euro) erzielt. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) belief sich in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres auf 0,42 Mio. Euro (2016: 0,3 Mio. Euro).

Erfreulich ist die Umsatzverschiebung vom Bereich Big Infrastructure, in dem traditionell geringere Margen erzielt werden, hin zu dem profitableren Geschäftsbereich Big Data. Die Steigerung des EBITDA basiert hauptsächlich auf dem Umsatzbeitrag aus dem Geschäftsbereich Big Data, in dem im Jahresvergleich in den ersten drei Monaten ein Umsatzplus von 0,5 Mio. Euro erzielt werden konnte. In diesem Geschäftsfeld können durch das Lizenzgeschäft höhere Margen als im Big Infrastructure Bereich erzielt werden. Die angestrebte stärkere Gewichtung des Big Data Geschäfts sorgt für eine höhere Profitabilität und soll künftig noch intensiviert werden.

Im ersten Quartal 2017 haben sich zwei Kunden für die Big Data Analyse Plattform DaSense entschieden. Die Implementierung von DaSense bei diesen Kunden ist bereits gestartet, gegen Ende des Jahres soll eine umfangreiche Sammlung von analysierbaren Daten zur Verfügung stehen.

Ausblick und Strategie

"Das Big Infrastructure Geschäft, das hauptsächlich auf Service Dienstleistungen basiert, soll mittelfristig auch zu einem Asset Based Consulting werden. Das heißt, dass unsere Consulting-Dienstleistungen ergänzend zu unseren eigenentwickelten Softwarelösungen angeboten werden. Durch diesen Umbau wollen wir noch profitabler wachsen", erläutert Viggo Nordbakk, Vorstand der NorCom Information Technology AG die Strategie des Unternehmens.

"Der weitere Fokus des ersten Halbjahrs liegt auf einer Intensivierung der Produktentwicklung von EAGLE und DaSense. Des Weiteren investiert NorCom in Vertrieb und Marketing, um den Bekanntheitsgrad der Produktlösungen bei den relevanten Zielkunden zu erhöhen", führt Nordbakk weiter aus. "Wir rechnen mittelfristig mit einer weiteren Vergabe von Projekten. Dabei erwarten wir eine leichte Abnahme der Aufträge aus dem Bereich Big Infrastructure. Für die Umsätze im Bereich Big Data erwarten wir eine Steigerung."

Der Auftragsbestand, insbesondere im Bereich Big Infrastructure, von etwa 30 Mio. Euro in den nächsten Jahren, verschafft NorCom ein solides Fundament für künftiges Wachstum.

_________________________________________________________________ ____

NorCom ist ein Full-Chain-Supplier für Big Data-Solutions. Hochqualifizierte Consultants und Data Scientists entwickeln Ihrer Geschäftsstrategie entsprechend bedarfsgerechte Big Data- und Datenmanagement-Lösungen. Neben unseren Standard-Produkten bieten unsere Software-Experten kundenspezifische Individualanwendungen. Unsere Operations-Spezialisten gewährleisten den reibungslosen Betrieb Ihrer neuen Lösung.

Kontakt: NorCom Information Technology AG Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de

10.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology AG

Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

572149 10.05.2017

ISIN DE000A12UP37

AXC0302 2017-05-10/17:31