Erfolgreiche Anleihen-Platzierung - der Automobilzulieferer HELLA KGaA Hueck & Co. hat eine Unternehmensanleihe über 300 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und wird mit einem Kupon von 1,0 Prozent pro Jahr verzinst. Die Emission stieß laut HELLA auf starkes Interesse bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland und erzeugte eine hohe Nachfrage, die sich demnach in einem circa achtfach überzeichneten Orderbuch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...