Wie kann die Energiewende hin zu erneuerbaren Energieerzeugern effizient erreicht werden? Der Beitrag der Gruppe Green by IT des Fraunhofer ITWM aus Kaiserslautern zur Energiewende heißt myPowerGrid: Die Steuerung von dezentralen Energiespeichern und -erzeugern durch ein intelligentes und herstellerunabhängiges Energiemanagementsystem. Auf der Intersolar Europe in München vom 31.05.-02.06.2017 in Halle B2, Stand 171 stellen die Entwickler das innovative System vor.



Virtuelle Großbatterie aus dezentralen Speichern



Die Netzintegration erneuerbarer Energien spielt die entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Energiewende. Sie gelingt mit myPowerGrid durch intelligentes Steuern der Energieströme, vernetzte Batteriespeicher und wirtschaftliche Nutzung der Eigenerzeugung. myPowerGrid bietet eine einfach zu nutzende Infrastruktur zur optimierten, prognosebasierten Betriebsführung.



»myPowerGrid senkt die Speicher Kosten für private Haushalte und bietet Energieversorgern und Netzbetreibern durch seine fortgeschrittenen Schwarmfunktionalitäten einen erheblichen Mehrwert.«, erklärt Matthias Klein, Projektleiter von myPowerGrid. Dazu tragen bei:



- Amperix - das hardwareunabhängige EMS für alle Fälle - Fortgeschrittene Peak Shaving Optionen - Autonome lokale Regelung mit sicherer Kommunikation zum Portal - Kostengünstige und sichere Zählerfernauslesung - Sektorkopplung (Elektrizität, Wärme, e-Mobility) - Einbinden des aggregierten Speichers in regenerative Kombikraftwerke - Einbeziehen des Stromhandels an EEX und Regelenergiemärkten



Das Energiemanagementsystem myPowerGrid ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Umsetzung von innovativen und investitionssicheren Geschäftsmodellen mit Schwarmcharakter und einem Höchstmaß an Flexibilität. Bereits realisierte Beispiele hierfür sind:



1. GreenPowerGrid: Ein dezentrales Speicherkraftwerk zur Direktversorgung mit regionalem Grünstrom in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Speyer. 2. Steigerung des Autonomiegrades eines Arealnetzes in Zusammenarbeit mit einer niederländischen Energiegenossenschaft und einem deutschen Bauträger.



Mehr Energieflexibilität für Zuhause



»myPowerGrid ist die Drehscheibe für überschüssige Energie und erfüllt den Wunsch nach größtmöglicher Selbstversorgung von PV-Anlagen-Besitzern«, so Matthias Klein.



Das Energiemanagementsystem ist kompatibel zu allen gängigen Wechselrichter-, Batteriespeicher- und Wärmepumpenherstellern. Es ist flexibel erweiterbar: Die nachträgliche Integration neuer Systemkomponenten, wie beispielsweise einer Ladestation für E-Fahrzeuge ist schnell und unkompliziert.



myPowerGrid bietet eine Weboberfläche auf der Nutzer ihre Energiebilanzen, in Form von aktuellen Daten und Prognosen im Blick haben. Der Eigenstromverbrauch wird intelligent gesteuert und über individuell erstellte Vorrangschaltungen priorisiert: So wird Energie dann genutzt, wenn Sie auch tatsächlich verfügbar ist.



Mehr Unabhängigkeit und Flexibilität für Solarteure und Energieversorger



myPowerGrid bietet auch dem Endkundenvertrieb die Möglichkeit auf Kundenanforderungen flexibel und kostenbewusst zu reagieren. Durch die Herstellerunabhängigkeit des Systems lassen sich passgenaue Systeme zusammenstellen. Folglich sinken die Kosten für Speichersysteme.



Die Installation und Konfiguration des Amperix ist mit wenig Arbeitsaufwand erledigt. Das Amperix EMS ist seit vielen Jahren im Einsatz, wird kontinuierlich erweitert und gepflegt. Durch kostenbewusstes Design aller Komponenten ist der Amperix sehr preiswert in der Herstellung. Das Beste daran: Die Software wird lizenzkostenfrei zur Verfügung gestellt. Das Amperix System bietet ein lokal autonomes EMS, das durch die automatisierte Anbindung an die myPowerGrid Internet Plattform eine professionelle Datenvisualisierung und Analyse in Verbindung mit fortgeschrittenen Prognosefähigkeiten bietet.



Das myPowerGrid Software- System wird seit 2010 in der Abteilung für High Performance Computing am Fraunhofer ITWM entwickelt und im praktischen Einsatz erprobt. Das Fraunhofer ITWM in Kaiserlautern entwickelt Software und Problemlösungen für die Industrie mit einem Schwerpunkt in der mathematischen Modellbildung und Simulation. Die Abteilung für High Performance Computing befasst sich mit der Entwicklung von Softwaresystem zum Management verteilter IT Infrastrukturen im IoT und HPC Umfeld. Ausgehend von der Kompetenz in der Entwicklung verteilter großer Software-Systeme befasst sich in der Abteilung der Schwerpunkt Green by IT mit IKT Systemen im Umfeld der Nutzung erneuerbarer Energien.



Für weitere Informationen: www.myPowerGrid.de



Ansprechpartner: Dr. Franz-Josef Pfreundt Telefon +49 631 31600-4459 E-Mail: franz-josef.pfreundt@itwm.fhg.de Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM Fraunhofer-Platz 1 67663 Kaiserslautern



Matthias Klein Telefon +49 631 31600-4475 E-Mail: matthias.klein@itwm.fraunhofer.de Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM Fraunhofer-Platz 1 67663 Kaiserslautern



