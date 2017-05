Lieber Leser,

eine gravierende Entwicklung hat sich rund um Google's You Tube in den vergangenen Monaten ergeben. Einige Werbetreibende wie etwa der Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson oder das Telekommunikationsunternehmen AT & T, haben sich von der Plattform öffentlich distanziert. Der Grund: Ihre Werbeanzeigen wurden gleich neben gewalt- und terrorismusverherrlichenden Videos eingeblendet. Der Boykott dieser großen Advertiser, könnte sich über kurz oder lang deutlich auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...