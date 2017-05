Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesregierung liegen derzeit keine Anfragen der Nato oder der USA zur Aufstockung des deutschen Bundeswehr-Kontingents in Afghanistan vor. Dies erklärten am Mittwoch übereinstimmend Sprecher des Verteidigungsministeriums und des Auswärtigen Amtes in Berlin. Beide Sprecher wiesen aber auch darauf hin, dass derzeit eine Evaluierung des Afghanistan-Einsatzes laufe. Das Ergebnis steht noch nicht fest.

Hintergrund sind Meldungen aus Washington, das Pentagon dränge wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage auf 3.000 zusätzliche Soldaten für Afghanistan. Die Nato insgesamt plädiert schon seit längerem für einen Ausbau des Mandats.

"Eine konkrete Anfrage der Vereinigten Staaten von Amerika auf Aufstockung des deutschen Kontingents" sei ihm nicht bekannt, sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer. Der Sprecher der Verteidigungsministeriums, Boris Nannt, erklärte, es gebe keine offizielle Anfrage der USA oder der Nato.

Jährliche Überprüfung

Schäfer wies darauf hin, dass im Rahmen des Nato-Mandats für Afghanistan eine jährliche Evaluierung vorgesehen sei. Diese Überprüfung laufe zurzeit. Es gebe in der Tat Vorschläge, um "hier und da bestehende Lücken beim Einsatz von Ressourcen und Mitteln aufzufüllen". Wie die Amerikaner denke auch die Bundesregierung zurzeit darüber nach, ob der Afghanistan-Einsatz verändert werden müsse. "Wir werden uns jetzt gemeinsam überlegen, was das bedeutet", sagte Schäfer.

Die Sicherheitslage in Afghanistan sei noch nicht so, "wie sie erforderlich wäre, um einen sich selbst tragenden, von den afghanischen Sicherheitskräften alleine unterstützen Prozess zu gewährleisten", erklärte Schäfer. Deshalb sei es aus Sicht der Bundesregierung und anderer Staaten weiter erforderlich, Afghanistan auch militärisch unter die Arme zu greifen.

Nannt bekräftigte, dass man mitten im Prozess der Evaluierung sei. Er wies auch darauf hin, dass die Missionsgrenze für die Zahl der deutschen Soldaten im vergangenen Jahr von 850 auf 980 erhöht worden sei.

Wie das Wall Street Journal berichtete, wollen US-Verteidigungsminister Jim Mattis und andere Top-Pentagon-Beamte noch in dieser Woche offizielle Empfehlungen für eine Aufstockung des Afghanistan-Mandats an US-Präsident Donald Trump aussprechen. Die USA haben demnach im 16. Jahr ihres Afghanistan-Einsatzes immer noch 8.500 Soldaten am Hindukusch stationiert.

Afghanistan dürfte auch beim Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag in Berlin eine Rolle spielen. Beide wollen die Zusammenkunft der Nato-Staats- und Regierungschefs am 25. Mai besprechen.

