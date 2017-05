Noch im Mai wird von Insidern die Ankündigung erwartet, dass die Leasing-Tochter der Société Générale an die Börse gebracht wird. Die französische Großbank könnte damit Milliarden einsammeln. ALD hat deutsche Wurzeln.

Die französische Großbank Société Générale will ihre Auto-Leasing-Tochter ALD Automotive Finanzkreisen zufolge in den nächsten Wochen an die Pariser Börse bringen. Die offizielle Ankündigung werde noch im Mai erwartet, wenn die Kapitalmärkte stabil blieben, sagten drei mit den Plänen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...