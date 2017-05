Frankfurt am Main - Der Euro hat am Mittwoch anfängliche Gewinne wieder abgegeben und ist zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende April gefallen. Im Tagesverlauf fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0859 US-Dollar und notiert am späten Nachmittag bei 1,0868 USD.

Zum Franken kostet der Euro 1,0961 CHF nach etwas tieferen 1,0946 CHF zur Mittagszeit und ähnlichen 1,0964 CHF am Morgen. Der EUR/CHF-Kurs dürfte bis auf weiteres in dem Band von 1,08 bis 1,10 CHF pendeln, heisst es am Devisenmarkt in einem Kommentar. Nach den Frankreich-Wahlen habe sich die politische Situation in der Eurozone entspannt, und der Franken sei weniger als sicherer Hafen gefragt. Obwohl die Schweizer Konjunktur recht solide wirke, behalte die Notenbank ihre expansive ...

