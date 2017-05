Straubing (ots) - Um die Einbrecher rechtskräftig zu verurteilen, muss man sie erst einmal fassen. Die Aufklärungsquote hat sich in den letzten Jahren zwar leicht erhöht, aber solange mehr als vier von fünf Taten auf dem Stapel der ungeklärten Fälle landen, ist die Drohung mit längeren Haftstrafen ein reichlich stumpfes Schwert und somit von eher symbolischer Natur. Wichtiger ist es daher, dass die Länder, die in Deutschland für die innere Sicherheit zuständig sind, gleichzeitig die Polizei personell wie technisch besser ausrüsten und die Ermittler auch länderübergreifend stärker als bislang im Kampf gegen die Banden zusammenarbeiten.



