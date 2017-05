FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am Mittwoch etwas langsamer angehen lassen. Der Dax beendete den schwankungsarmen, aber an Quartalsbilanzen reichen Handelstag letztlich 0,07 Prozent höher bei 12 757,46 Punkten.

Tags zuvor war das wichtigste deutsche Börsenbarometer im Verlauf bis auf 12 783 Punkte gestiegen, was für seine gut zweiwöchige Rally inzwischen ein Plus von 6 Prozent bedeutete. Börsianer halten den Markt inzwischen aber für überhitzt und neigen zu Gewinnmitnahmen.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab zur Wochenmitte um 0,22 Prozent auf 25 132,24 Zähler nach. Der TecDax gewann 0,32 Prozent auf 2155,16 Punkte./ck/mis

