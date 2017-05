Der oö. Industriezulieferer Miba mit Sitz in Laakirchen übernimmt mit 30. Juni den brasilianischen Sinterkomponenten-Hersteller Mahle Metal Leve Miba Sinterizados komplett. Bisher war Miba schon zu 40 Prozent an dem Joint Venture mit der deutschen Mahle Gruppe beteiligt.Das Werk in der Nähe von Sao Paulo wird unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...