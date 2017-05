Erfurt (ots) -



Liebe Kolleginnen und Kollegen,



am Freitag, den 19. Mai finden in der Katholische Schule Altona die Dreharbeiten zur "KiKA LIVE Vertretungsstunde XXL" im Rahmen der Mitmach-Aktion "KiKA kommt zu dir!" statt. Das Ausstrahlungsdatum ist vom 19. bis zum 22. Juni um 20:00 Uhr bei KiKA.



Hiermit möchten wir Sie zu einer redaktionellen Berichterstattung einladen. Vor Ort können Sie Eindrücke sammeln, Fotos machen und Interviews mit verschiedenen Protagonisten wie Clarissa Corrêa da Silva vom "KUMMERKASTEN", "Wissen macht Ah!"-Moderator Ralph Caspers, "Pur+"-Moderator Eric Mayer, Linda Joe Fuhrich von "logo!", "Timster"-Moderator Tim Gailus sowie Singa Gätgens, bekannt aus "TanzAlarm" und dem "KiKA-Baumhaus" und "ERDE AN ZUKUNFT"-Moderator Felix Seibert-Daiker führen. Selbstverständlich stehen Ihnen auch die "KiKA LIVE"-Moderatoren Jess und Ben zur Verfügung.



Details zum Inhalt der Sendung finden Sie in der Pressemitteilung (siehe anbei).



- Drehort: Katholische Schule Altona, Dohrnweg 6, 22767 Hamburg - Pressetermin: 14:15 - 14:45 Uhr - Ansprechpartnerin vor Ort: Yonca Aktas, Tel. 0162 943 1082, E-Mail: aktas@foolproofed.de



Bitte antworten Sie mit Hilfe des angehängten Akkreditierungsformulars bis spätestens 17.05.2017! Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen. Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche haben, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung!



