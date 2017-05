IRW-PRESS: Sulliden Mining Capital Inc.: Sulliden Mining Capital Inc. gibt Privatplatzierung bekannt

Sulliden Mining Capital Inc. gibt Privatplatzierung bekannt

8. Mai 2017 Toronto, Ontario

Sulliden Mining Capital Inc. (TSX: SMC - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297275) gibt die Durchführung einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt, bei der bis zu 5.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit begeben werden. Der Erlös aus dieser Platzierung beträgt rund 1.250.000 $. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant, wobei jeder Warrant den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,35 $ berechtigt und zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss der Platzierung ausgeübt werden kann.

Sulliden hat die Absicht, den Erlös aus der Platzierung für den Ausbau des Goldprojektes Trolius, weitere interessante Investmentprojekte und allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Der Abschluss der Platzierung erfolgt voraussichtlich bis spätestens 22. Mai 2017 und muss von der Börsenaufsicht der Toronto Stock Exchange genehmigt werden. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer gebunden und dürfen innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten plus einem Tag ab dem Abschlussdatum nicht veräußert werden.

Über Sulliden Mining Capital

Sulliden Mining Capital ist ein Unternehmen, das auf Risikokapitalbeteiligungen spezialisiert ist und sein Augenmerk vor allem auf den Erwerb und Ausbau von Bergbauprojekten auf Industriebrachen bzw. Bergbauprojekten im Erschließung- und frühen Produktionsstadium auf dem amerikanischen Kontinent richtet.

Sulliden Mining Capital Inc. Für das Board: Justin Reid President & Chief Executive Officer Nähere Informationen erhalten Sie über: Caroline Arsenault Investor Relations Manager +1 (416) 861-5805

In Europa: Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen uneingeschränkt auch Aussagen über die geplante Verwendung des Erlöses und das Finanzierungsvolumen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistungen oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dazu zählen auch für die Bergbaubranche typische Risiken sowie Risiken, die in den unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlichten Berichten und auf der Webseite des Unternehmens (www.belosun.com) beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) oder unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen verkauft werden, wenn keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

